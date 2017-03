"La Grande Guerra della Povera Gente" a Villaganzerla di Castegnero

Giovedì 30 marzo alle 20.30 è in programma la presentazione del libro "1915-1918: La Grande Guerra della Povera Gente" di Galliano Rosset con illustrazioni e testi sulla prima guerra mondiale presso l'Oratorio di Villaganzerla di Castegnero in via Piazza 20 a fianco della chiesa parrocchiale. Condurrà l'incontro Nico Veladiano alla presenza dell'autore Rosset. A seguire buffet offerto dall'Associazione AMP di Villaganzerla. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Castegnero in collaborazione con il Consorzio Pro Loco Colli Berici. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Castegnero 340.1697881 Loretta - proloco.castegnero@libero.it.

ELENCO INCONTRI