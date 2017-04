Giovedì 20 aprile dalle ore 10.40 alle 12.35, nell’ambito del "Progetto di Educazione alla Legalità" l’Istituto Professionale Servizi Sociali IPSS Bartolomeo Montagna di Vicenza ospiterà la dott.ssa Franca Pelucchi, mediatrice penale minorile e relatrice dell’Associazione "Sulle Regole", per l'incontro "La Giustizia in Italia: le Alternative alla Punizione e alle Pene Tradizionali" presso l'aula magna. Per informazioni: telefono 0444.923446 - fax 0444.924092 - info@montagna.gov.it.

FRANCA PELUCCHI: laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa. Docente Senior di Risorse umane e Organizzazione dell'ISTUD e Responsabile del Master in Business Management ILA. E’ consulente e ricercatrice sui temi della formazione e dello sviluppo organizzativo. Affianca individui e gruppi aziendali nei progetti di cambiamento organizzativo e nella riscoperta delle proprie risorse e talenti nel rispetto della cultura e del contesto di appartenenza. Si occupa, inoltre, dei problemi di sviluppo delle risorse umane delle piccole e medie imprese con particolare riferimento ai temi del "Family Business". Pubblicazioni: Un progetto di integrazione fra mondo della scuola e sistema produttivo Rassegna dell'Autonomia Scolastica - Marzo 2005.

