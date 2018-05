La forza delle donne e i valori alpini - incontro a Montecchio Maggiore

A Montecchio Maggiore l’adunata nazionale si tinge di rosa.

“La forza delle donne e i valori alpini”: si intitola così la serata in programma giovedì 10 maggio alle 20:30 in Sala Civica Corte delle Filande organizzata dall’Amministrazione comunale e dalle Penne Rosa della Sezione A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio”.

Si tratta di una serata culturale che vedrà la partecipazione di donne militari in servizio e in congedo, consorti di militari in servizio e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana: un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nelle forze armate e sui valori alpini declinati al femminile, a pochi giorni dall’adunata nazionale di Trento.

Durante la serata, moderata da Lucetta Rossetto Peratoner, si esibirà inoltre il Coro Sondelaite. L’ingresso è libero.