"La Febbre della Terra": il meteorologo Luca Mercalli a Vicenza

Sabato 6 maggio dalle 9 alle 13 si terrà la conferenza "La Febbre della Terra" con il meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli insieme al sociologo Paolo Magaudda (Università degli Studi di Padova) presso il Centro Congressi di Confartigianato Vicenza in via Enrico Fermi 201. L'incontro verterà sui temi ambientali come una vera missione, possibile ma non più rinviabile, per applicare in modo capillare nella società le tecnologie, le procedure e le pratiche, che riducano le emissioni in atmosfera e consentano minori consumi energetici. Alle imprese artigiane il compito importantissimo di diffondere ed applicare questi provvedimenti nel territorio e nelle comunità. SI parlerà di un modo diverso di produrre e di vivere non come decrescita più o meno felice, ma di nuova crescita economica attraverso la tutela della salute della Terra. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro giovedì 4 maggio. Per informazioni: SPE | Scuola di Politica ed Economia - Confartigianato Vicenza - CESAR - Via E. Fermi, 197 - Vicenza Tel. 0444.168574 - 345.9760183 - Fax 0444.960581 - E-mail: m.rigoni@confartigianatovicenza.it.

