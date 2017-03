"La Biomedicina: Ingegno, Innovazione e Investimento" a Schio

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DIVULGATIVA ALLA MOSTRA "OLTRE L'UOMO" DI SCHIO

Mercoledì 5 aprile alle 21 si terrà l'incontro "La Biomedicina: Ingegno, Innovazione e Investimento" per la rassegna divulgativa della mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie". Si parlerà dell’evoluzione e del futuro del settore biomedicale, le start up, i prototipi e le nanotecnologie in un momento non facile per i mercati con gli investimenti in biotech, che non sempre rappresentano un'opportunità felice. Dopo il saluto di Margherita Morpurgo, delegato del rettore dell’Università di Padova per il trasferimento tecnologico nelle scienze della vita, le tematiche verranno affrontate da un gruppo eclettico di relatori: Marzio Gussago direttore vendite di Pictet Asset Management Distribution; Andrea Camporese presidente dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza; Alex Pontini amministratore delegato del centro medico Novamedh srl; Nicola Vicentini dottorando dell’Università di Padova; Stefano Dell'Orto presidente DBMedica, Gianantonio Pozzato delegato di Telea Electronic Engineering srl; Bruno Emanuele titolare di clinica dentale a Padova; Andrea Guttilla dirigente medico di Urologia dell’ULSS 6 Euganea dell’ospedale di Camposampiero. Modererà gli interventi il giornalista Luca Fabrello, portavoce di Distretto della Scienza e della Tecnologia. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.distrettoscienza.it - pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo” - luca.fabrello@distrettoscienza.it.

ELENCO INCONTRI