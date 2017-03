"L’Umanesimo dei Diritti": libertà-uguaglianza-fraternità ad Arzignano

Dall'11 al 25 marzo sempre di sabato dalle 15 alle 16.30 la Biblioteca Civica Bedeschi di Arzignano in vicolo Marconi 6 propone gli incontri "L’Umanesimo dei Diritti" a cura di Amnesty International con tre appuntamenti ed una mostra. Verranno trattati temi fondamentali, come i diritti delle donne (uguaglianza), il diritto alla libertà e il diritto di essere accettati (fraternità). Nelle tre giornate sarà presente in biblioteca anche uno spazio informativo alla scoperta delle attività di Amnesty International. "Ciò che un’espressine artistica può dire sui diritti umani è qualcosa di diverso dalla denuncia e dall’informazione. L’immagine condensa storia e filosofia, mette a confronto la realtà con l’ideale. Attraverso i rimandi di simboli e metafore, l’obiettivo è il pensiero come elemento decisivo a fissare l’emozione. Le affinità tematiche tra l’impegno di "Amnesty International" e l’immaginazione creativa danno luogo ad un reciproco attestato di presenza nello sforzo di realizzare ciò che si definisce con il termine umano" (Giuseppe Meneguzzo). Con questo pensiero del maestro-artista vicentino Meneguzzo, si evince l’intenzione di questo ciclo di incontri per sottolineare il trinomio libertà-uguaglianza-fraternità necessario affinché una società sia una vera società. Dal 10 al 26 marzo si potrà visitare la mostra personale dello scultore Giuseppe Meneguzzo sempre nella Biblioteca Civica. Ingresso gratuito senza iscrizione.

Il programma degli incontri:

Sabato 11 Marzo: I DIRITTI DELLE DONNE (tema dell'uguaglianza)

Sabato 18 Marzo: LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI (tema della fraternità)

Sabato 25 Marzo: LA SCHIAVITU' (tema della libertà)

