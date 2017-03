GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Giovedì 30 marzo alle 20.45 al Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza in via Rismondo 2 si terrà l'incontro con l’agronomo Lino Cunegato sul tema "L’Orto in Famiglia: Gestione generale per un utilizzo sano delle coltivazioni". L'iniziativa è a cura de "La Locomotiva" in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Per informazioni: 393.9412817 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com.

ELENCO INCONTRI