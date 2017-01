"L'Ora del Racconto": mamme lettrici a Malo

Sabato 4 febbraio alle 16.30 si terrà l'incontro "L'Ora del Racconto" con le letture narrate da un gruppo di mamme lettrici volontarie presso la Biblioteca Comunale "Luigi Meneghello" di Malo in via Cardinale de Lai 61. Verranno illustrati una seria di brevi racconti per bambini dai 3 ai 7 anni. L'iniziativa si ripeterà anche sabato 4 marzo alla stessa ora. L'evento è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Malo. Ingresso libero.

