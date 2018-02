L'Isola del tè a Vicenza

Nella meravigliosa cornice della Biblioteca Internazionale La Vigna, dedicata alla cultura enogastronomica, Valeria Vicentini e il cuoco Amedeo Sandri svelano i segreti del tè di Ceylon e del suo uso in cucina. Un viaggio dalla piantagione alla tazza alla scoperta delle tecniche di lavorazione che mettono lo Sri Lanka in cima alla classifica dei produttori di tè di alta qualità e una serie di consigli preziosi per servire un ottima tazza di tè accompagnandola con i piatti della nostra tradizione. A seguire piccola degustazione dei tè di Ceylon.



INGRESSO LIBERO

Biblioteca internazionale La Vigna

Contà Porta Santa Croce, 3 - Vicenza

info@lavigna.it