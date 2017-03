"L'Ingegno nel Cibo: dalla Fame all'Abbondanza" a Schio

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DIVULGATIVA ALLA MOSTRA "OLTRE L'UOMO" DI SCHIO

Domenica 9 aprile alle 17 si terrà l'incontro "L'Ingegno nel Cibo: dalla Fame all'Abbondanza" per la rassegna divulgativa della mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie" in collaborazione con l’Ascom mandamentale di Schio per capire meglio come l’ultimo secolo di storia abbia rivoluzionato ciò che si mangia. Il passaggio dal “pan e latte” ai corn flakes verrà illustrato da Danilo Gasparini, docente di Storia dell’Agricoltura e Storia dell’Alimentazione all’Università di Padova, coadiuvato dalla scienziata dell’alimentazione Stefania Basso. Un racconto entusiasmante, che partirà dagli ultimi anni dell’Ottocento fino ai giorni nostri: mentre le campagne venete erano squassate dalla pellagra, la scienza intercettava l’universo alimentare e attraverso rivoluzioni tecnologiche ed economiche liberava l’Europa dallo spettro della fame, e nasceva anche la moderna scienza dell’alimentazione. Interverrà Armido Marana, vice presidente di Assobioplastiche, con la presenza di un ospite d’eccezione: lo chef stellato Corrado Fasolato di Spinechile Resort. Modererà gli interventi Luca Fabrello, giornalista-portavoce di Distretto della Scienza e della Tecnologia. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.distrettoscienza.it - pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo” - luca.fabrello@distrettoscienza.it.

ELENCO INCONTRI