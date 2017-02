"L'Arte di Parlare con il Cuore" a Bassano del Grappa

Sabato 11 febbraio dalle 16 alle 19 l’associazione no profit "Centro Studi Bhaktivedanta" organizza l'incontro "L'Arte di Parlare con il Cuore" per creare relazioni appaganti presso l'Hotel Belvedere di Bassano del Grappa in viale delle Fosse 3. Il relatore Marco Ferrini, fondatore e presidente del "Centro Studi Bhaktivedanta" illustrerà le tematiche sulle relazioni alla base della salute e del benessere, spiegando i segreti per sviluppare rapporti appaganti e duraturi. Una comunicazione empatica che trasmetta solidarietà, condivisione, amore, fondata su valori spirituali universali. Verranno trasmessi insegnamenti pratici su come scegliere e usare le parole per prevenire e superare conflitti relazionali, trasformando ogni rapporto in un’occasione di evoluzione. Ingresso libero con prenotazione gradita. Sabato 18 e domenica 19 marzo seguirà un seminario di approfondimento con visualizzazione meditativa insieme a Marco Ferrini presso il Centro Culturale Tamai di Silea (TV) in via Roma 81. Per informazioni e prenotazioni: Natalina Morlin 349.8652896 - n.morlin@centrostudi.net.

