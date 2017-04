Martedì 11 aprile alle 20.30 si terrà l'incontro "L'Architetto Ferruccio Chemello e il Teatro Civico di Schio" per il 36° Ciclo di Incontri di Italia Nostra per la tutela e l'ambiente nella Sala degli Affreschi del Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52. Interverrà l'architetto Antonietta Manea. Ingresso libero.

