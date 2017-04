"L'Archeologia per Tutti": ciclo di 5 incontri a Montecchio Maggiore

Dal 26 aprile al 24 maggio sempre alle 20.30 si terrà il ciclo di incontri "Archeologia per Tutti: Primi Passi nell'Antico" al Museo di Archeologia e Scienze Naturali "Giuseppe Zannato" di Montecchio Maggiore in piazza Marconi 17. Saranno proposti cinque approfondimenti sull'archeologia a cura della cooperativa sociale Scatola Cultura, rivolti ai cittadini di tutte le età, agli insegnanti e agli appassionati. Le docenti sono archeologhe esperte di didattica museale. Quota di partecipazione (5 incontri): 15 euro; 10 euro insegnanti del Sistema Museale Agno-Chiampo. Per nformazioni e prenotazioni: 349.1364173; scatolacultura@gmail.com.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

Mercoledì 26 aprile: Cos'è l'archeologia? (dott. Alessandra Cuchetti)

Lunedì 3 maggio: Antropologia: in carne e ossa ((dott. Letizia Pulcini)

Lunedì10 maggio: Il Paleolitico e il Neolitico ((dott. Ilaria Pantano)

Lunedì 17 maggio: Legumi e Legami tra natura, storia e archeologia (dott.sse Sabina Magro, Sandra Pellizzari, Cinzia Rossato)

Lunedì 24 maggio: L'età dei metalli: rame, bronzo e ferro (dott. Vanessa Baratella) - Visita guidata alle collezioni archeologiche del Museo (dott. Annachiara Bruttomesso)

ELENCO INCONTRI