"L'Alpin Bepi": centenario della Battaglia dell'Ortigara a Marostica

Venerdì 16 giugno alle 20.30 nel Centenario della Battaglia dell’Ortigara si rievocherà la storia del soldato semplice "L’Alpin Bepi" in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini della sezione di Marostica per la rassegna culturale "Quattro Passi nella Storia" presso la Chiesetta San Marco di Marostica in via San Marco 7. La battaglia del Monte Ortigara fu combattuta dal 10 al 29 giugno 1917 tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico sull'altopiano dei Sette Comuni durante la prima guerra mondiale. Lo scontro vide impegnata la 6ª Armata italiana del generaleEttore Mambretti, che attaccò in forze il settore austro-ungarico difeso dall'11ª Armata del generale Viktor von Scheuchenstuel. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura di Marostica. Ingresso libero.

