"L'Alcesti di Euripide: Una Favola di Amore e Morte” a Vicenza

Giovedì 19 gennaio alle 16 le Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in contra' Santa Corona 25 ospiteranno la conferenza "L'Alcesti di Euripide: Una Favola di Amore e Morte” a cura di Margherita Sandri con letture di Andrea Dellai. L'evento è a cura della Società Dante Alighieri, in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 0444 504293.

