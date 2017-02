"Istria e Dalmazia: la Tragedia dell'Esodo" a Cogollo del Cengio

TUTTI GLI EVENTI PER IL GIORNO DEL RICORDO A VICENZA E PROVINCIA

In occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), sabato 11 febbraio alle ore 20.30 presso il Teatro Parrocchiale di Cogollo del Cengio in via Angelo Dal Zotto si terrà l'incontro "Istria e Dalmazia: la tragedia dell'esodo" con una conferenza sui tragici avvenimenti in Istria e Dalmazia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Verrà illustrato il passaggio di quei territori alla ex-Jugoslavia con il conseguente esodo della popolazione italiana. Interverrà Annamaria Fagarazzi, esule istriana. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI