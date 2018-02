"Io Resto Così": la scrittura emozionale di Debora Scalzo a Schio

Venerdì 16 febbraio alle 18 Debora Scalzo presenterà il suo ultimo romanzo "Io Resto Così" all’Ubik di Schio in via Battaglione Val Leogra 79G/H. Il libro è stato presentato con successo in tutta Italia (da Nord a Sud) con successo e diventerà presto un film diretto da Marco Pollini (candidato al David di Donatello 2018) e prodotto da Ahora Film, infatti la nota scrittrice è già al lavoro per cercare i suoi protagonisti, poiché è ufficialmente anche sceneggiatrice e co-produttrice del suo film.

VERSIONE E-BOOK. E' uscito anche in versione e-book nella nuova edizione Kimerik ad aprile 2017 ed è approdato anche all’estero. Infatti, è stato selezionato dalla Fiera Internazionale Book Expo America al Javits Center di New York e nello stesso periodo è stato inserito su Amazon in Giappone, Canada, Messico, Brasile, Australia, India, Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Stati Uniti, Perù e da settembre anche in Olanda.

LA PROTAGONISTA STELLA COME COMBATTENTE. Debora Scalzo potrebbe pensare alla protagonista Stella con alcune canzoni celebre: la Sally di Vasco o la combattente di Fiorella Mannoia. Quando scrive: “per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato e anche se qualche volta ho sbagliato, a qualcuno che non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quello che dai, ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale, non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente”.

RICONOSCIMENTI. Dall' 11 al 15 ottobre 2017, “Io Resto Così", è stato esposto alla Fiera del Libro Europea in Germania a Francoforte. Nel 2016, Debora Scalzo ha ricevuto il “Premio Eccellenza del cuore”, evento benefico realizzato dal Maestro Marco D'Auria in Onore di Carla Caiazzo per dire STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. Inoltre, lo scorso maggio, la scrittrice è stata ospite al 7° Congresso Nazionale della Polizia di Stato Coisp a Roma per presentare la sua ultima fatica letteraria, trattando l'argomento delle vittime in servizio della Polizia di Stato Italiana e della violenza sulle donne, incontrando e omaggiando il Ministro della Salute Lorenzin, il Ministro degli Interni Minniti e il Dott. Franco Gabrielli (Capo della Polizia di Stato Italiana).

SCRITTURA EMOZIONALE. L'autrice prossimamente girerà l'Italia con i suoi Workshop di Scrittura Emozionale, dove consegnerà a chi parteciperà, la famosa Pergamena Kimerik, firmata dalla prestigiosa casa editrice e da lei stessa. Avrà il compito a fine workshop di valutare personalmente i vari manoscritti dei partecipanti, per una sua segnalazione e pubblicazione con Kimerik e non solo, ma anche un'eventuale partecipazione a Concorsi Letterari con Kimerik Editore, dando una bellissima opportunità ai giovani autori esordienti. Il nome di Debora Scalzo, inoltre, è stato inserito nell'Enciclopedia Universale degli Autori Italiani 2018 e il 24 gennaio la Scalzo ha ricevuto il Premio "Fiocco Bianco 2017" a Roma.