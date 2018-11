Iniziativa a sostegno del collocamento lavorativo femminile

Anche quest’anno, During Spa, Agenzia per il Lavoro, insieme ad ASSOSOMM ( Associazione Italiana Agenzie per il Lavoro ) aderirà all'evento #FilialeinRosa2018 , a sostegno di LILT, dove si dedicherà un'apertura straordinaria per l'intera mattinata di Sabato 24 Novembre, presso le nostre filiali, nello specifico la nostra filiale di Vicenza, in Via San Lazzaro, 72, rivolta a tutte le donne in cerca di occupazione, dove sarà possibile approfondire le tematiche relative al lavoro femminile.