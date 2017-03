"Industria 4.0: cos'è e come saperla affrontare" a Schio

Mercoledì 15 marzo alle 21 prendono il via gli eventi collegati alla mostra interattiva “Oltre l’Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie”, allestita presso gli spazi Shed del Lanificio Conte di Schio e promossa dal Distretto della Scienza e Tecnologia, con l’incontro “Industria 4.0: cos'è e come saperla affrontare”. Dopo il saluto del sindaco di Schio Valter Orsi, si cercherà di far luce in maniera concreta su uno dei temi più attuali e discussi, che coinvolgono il mondo dell’imprenditoria: l’industria 4.0, figlia della quarta rivoluzione industriale, quella digitale, che porterà alla produzione del tutto automatizzata e interconnessa. I relatori indagheranno su quali sono i rischi, le opportunità e i benefici, su come cambierà il mercato del lavoro e come si svilupperà lo smart manufacturing. Ad introdurre l’argomento sarà Gianni Potti, presidente CNCT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici). Interverranno poi due imprenditori: Maurizio Costabeber, fondatore e direttore generale di DWS Srl, azienda con sede a Thiene in grado di portare la stampa 3D ai più alti livelli di precisione, che spiegherà come l’industria 4.0 possa liberare la creatività in ogni settore; Nerio Dalla Vecchia, artigiano titolare della Tecno Elettra Snc, approfondirà invece il concetto di “internet of things”. Infine, Maria Raffaella Caprioglio, presidente di Umana Spa, approfondirà i temi legati alle ripercussioni sull’occupazione dei nuovi modelli di impresa. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI