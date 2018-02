Incontro pubblico per conoscere il “Pericolo smartphone”.

Lo smartphone è uno strumento molto utile nella società iperconnessa di oggi, ma nasconde anche molte

insidie, soprattutto se a maneggiarlo sono i più giovani.

Per questo l’Istituto Comprensivo Statale 1 “A. Frank” e l’Assessorato all’Istruzione propongono l’incontro

pubblico “Pericolo smartphone”, in programma giovedì 1 marzo alle 20,30 in Sala Civica Corte delle Filande.

Il relatore sarà il Dirigente scolastico Pier Paolo Frigotto, che ha recentemente scritto un libro proprio su

questo tema.

Si partirà dal libro di Frigotto e dal romanzo “Un emoji per amico”, scritto “a 1600 mani” dagli studenti

dell’Istituto Comprensivo “G. Parise” di Arzignano, per parlare di social network, app di messaggistica, fake

news, dating app, YouTube e youtuber, giochi on line, Skype e cybersesso, selfie e sexting, revenge porn e

sextortion, cyberpedofilia e grooming, pornografia online, cyberbullismo e autolesionismo, deep e dark web,

radiazioni e malattie “da cellulare”…

Tutti sono dunque invitati all’incontro, per conoscere i territori in cui si muovono quotidianamente i ragazzi, per

condividere con i propri figli o alunni un utilizzo consapevole dei cellulari e per capire cosa possono fare le famiglie, la scuola e il legislatore.

L' ingresso è libero