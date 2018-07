Incontro con Diego Dalla Palma e Alessandro Zaltron

Diego dalla Palma e Alessandro Zaltron presentano il loro libro "Non ho paura di morire", Adriano Salani Editore

Valerio Alibrandi e Massimo Adami, amici da molto tempo, si incontrano in un bàcaro a Venezia. Valerio, celebre attore sessantenne, durante la cena confida a Massimo, giornalista trentenne, la decisione di togliersi la vita. Sconvolto, Massimo gli propone di concedersi del tempo per compiere una serie di esperienze; se al termine Valerio resterà della sua idea, non lo ostacolerà e anzi lo aiuterà a morire. Iniziano così i sessanta giorni in cui Massimo guiderà Valerio alla scoperta della vera essenza del nostro essere al mondo. Taormina, Tel Aviv, Lisbona, Istanbul, Zara, Atene, Venezia: un percorso di immersione nella bellezza, nella vitalità, nell'amore, nell'amicizia. Un pellegrinaggio laico, durante il quale Massimo incalza Valerio con sempre nuovi indizi spostandolo su una mappa che conosce soltanto lui. Man mano che la scadenza si avvicina, l'attore sembra sempre più convinto a darsi un'altra possibilità. Ancora una volta, però, è il destino a cambiare le carte in tavola...

Diego dalla Palma è un'icona inconfondibile del mondo dello stile. È il più stimato Look Maker italiano e uno degli esperti più prestigiosi del settore. Costumista e scenografo di talento, ha lavorato nei più celebri teatri italiani e in RAI. Imprenditore di successo, ha fondato una linea cosmetica che porta il suo nome. Curatore di noti programmi televisivi e radiofonici, è autore di numerosi libri, molto amati, tra cui ricordiamo Accarezzami, madre, A nudo, Diego per te.