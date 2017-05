"Incontriamoci al Museo 2017" tra natura e storia a Vicenza

Dal 6 al 20 maggio si terrà la rassegna culturale "Incontriamoci al Museo 2017" con quattro appuntamenti gratuiti nella sala conferenze del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza in contrà Santa Corona 4. Gli incontri sono dedicati ad approfondire la conoscenza della storia antica e dell'ambiente naturale. Sono previsti due presentazioni di libri e due approfondimenti sull'alimentazione nell'ambito della mostra "Legumi e Legami tra Natura, Archeologia e Storia". Posti limitati con accesso per massimo di 99 persone. Per informazioni e prenotazioni: comune di Vicenza in corso Palladio 98 - www.comune.vicenza.it - tel. 0444.221226 - fax 0444.221231 - twitter: @CittadiVicenza - facebook: https://www.facebook.com/cittadivicenza.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

Sabato 6 maggio - ore 18.30: Presentazione del libro "Gli Uccelli del Veneto: Biologia, distribuzione e abbondanza" con la presenza degli autori Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton e Mauro Bon

Domenica 7 maggio - ore 10.30: Incontro "A Tavola con i Romani: il Rito del Banchetto, Cibi e Bevande, Rotte Commerciali" a cura di Francesca Vinci dell'Associazione Ardea sull'alimentazione degli Antichi Romani per il ciclo di appuntamenti con la mostra "Legumi e Legami tra Natura, Archeologia e Storia" (visitabile fino al 24 settembre)

Sabato 13 maggio - ore 16: Incontro "Alimentazione e Tumore" con lo specialista Renato Giaretta sull'importanza di una corretta nutrizione in collaborazione con le attività promosse dal Gruppo Amici del 5° Piano Oncologia di Vicenza

Sabato 20 maggio - 16.30: Presentazione del libro "Storia e Leggenda dell'Eremo di San Cassiano" con la presenza dell'autore Enrico Gleria

ELENCO INCONTRI