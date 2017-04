"Incontri con la Natura: i Funghi dei Colli Berici" a Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 17 AL 20 APRILE

Giovedì 20 aprile alle 20.30 nella sala del Centro Civico 2 di Vicenza in via De Nicola 8 si terrà la conferenza "Incontri con la Natura: i Funghi dei Colli Berici" con il fotografo naturalista, micologo ed esperto di botanica Cesare Feltrin. L'evento è a cura dell'Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Vicenza, delegazione della Riviera Berica - Longara in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: 349.2380613 - 0444.222720.

ELENCO INCONTRI