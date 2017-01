"In Europa per l’Europa!": formazione all'estero per i giovani a Montorso Vicentino

Lunedì 13 febbraio alle 20.30 in sala consiliare del comune di Montorso Vicentino in piazza Malenza 39 si terrà l'incontro "In Europa per l’Europa!" con un ciclo di serate sul programma e sulle opportunità di Erasmus Plus, rivolte ai giovani dai 16 ai 30 anni. Si imparerà come partecipare ad una breve esperienza all’estero (corso di formazione o scambio giovanile,) promossa e finanziata dall’Unione Europea e ad ogni partecipante verrà garantito l’accesso ad almeno una di queste esperienze. I relatori saranno i progettisti di fondi comunitari dottor Andrea Rilievo e dottoressa Alessandra Dal Pozzolo. "Si tratta di iniziative molto importanti per i nostri giovani, ma anche per i genitori - sottolinea il sindaco di Montorso Vicentino Antonio Tonello - Grazie a questo progetto offriamo loro grandi opportunità di formazione e crescita". "I relatori che condurranno le serate - spiega l’assessore comunale alle politiche giovanili Annalisa Zordan - sono altamente qualificati e forniranno preziose informazioni a tutti i partecipanti, per quel che riguarda sia le tecniche di studio che le opportunità di formazione all’estero". Ingresso libero con iscrizione obbligatoria.

