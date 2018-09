Il Veneto legge: tutti gli eventi a Vicenza e provincia

L’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato Italiano Librai Cartolibrai e l’Istituto Regionale Ville Venete organizzano per venerdì 28 settembre 2018 la seconda edizione di “Il Veneto legge”.

Si tratta di una maratona di lettura che vuole coinvolgere innanzitutto scuole, biblioteche, librerie, ma che si rivolge a tutti i cittadini che amano i libri e la lettura.

Promuoveremo la lettura leggendo per bambini (ma anche per gli adulti, gli anziani e ai ragazzi) nelle scuole, in biblioteca, in libreria ma anche a casa o in qualsiasi luogo sia possibile organizzare un momento di incontro.

La bibliografia proposta quest’anno si intitola Leggere il paesaggio