Il Veneto legge: alleniamoci per la maratona

Pronti? Partenza... Via!!! Il 28 settembre torna la maratona regionale di lettura Il Veneto legge, la grande festa della lettura per grandi e piccini. La biblioteca Bertoliana anche quest'anno propone sei incontri di riscaldamento nelle varie sedi della città più un incontro nella sede storica il giorno della maratona per concludere le manifestazioni. Sette appuntamenti con la lettura ad alta voce tutti in tema anni Sessanta in omaggio alla rivoluzione socio - culturale del '68.



𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼:



Giovedì 13 settembre 2018, ore 19.00

Sede di Palazzo Costantini, presso palazzo Cordellina, c.trà Riale, 12



Goffredo Parise: Gli americani a Vicenza

Narrazione e letture di Stefania Carlesso

info: pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it





Lunedì 17 settembre 2018, ore 20.30

Sede di Riviera Berica - via Riviera Berica 631,



Don Lorenzo Milani: Lettera ad una professoressa

Letture di Martina Pittarello e Giulia Basso

info: rberica.bertoliana@comune.vicenza.it





Mercoledì 19 settembre 2018, ore 19.00

Sede di Laghetto- via Lago di Fogliano 5,



Pianeta Fresco: Viaggio nella Beat Generation di Fernanda Pivano

Reading di Matteo Mirandola

info: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it





Venerdì 21 settembre 2018, ore 19.00

Sede di VIlla Tacchi - viale della Pace 89,



Antonio Barolini: L'ultima contessa di famiglia

Letture di Martina Pittarello e Giulia Basso

info: vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it





Lunedì 24 settembre 2018, ore 19.00

Sede di Villaggio del Sole - via Cristoforo Colombo 41/A,



Calvino e la città: Pagine scelte da Marcovaldo ovvero le stagioni in città

Letture di Martina Pittarello e Giulia Basso

info: vsole.bertoliana@comune.vicenza.it





Mercoledì 26 settembre 2018, ore 19.00

Sede di Anconetta- via Aurelio Dall'Acqua 16



Natalia Ginzburg: Lessico famigliare

Lettura scenica di Stefania Carlesso

info: anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it





Venerdì 28 settembre 2018, ore 19.00

Sede di Palazzo Cordellina - contrà Riale 12



“Il gruppo ‘63” : Sanguineti, Balestrini, Arbasino, Eco, Manganelli.

Narrazione di Marco Cavalli, letture di Stefania Carlesso

info: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it