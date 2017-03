"Il Tempo delle Mete": come affrontare i mercati finanziari

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 17 MARZO

Giovedì 9 marzo, alle 20.45, nella sede della Circoscrizione 2 a Vicenza in via De Nicola si terrà l'incontro "Il Tempo delle Mete" con la seconda delle tre conferenze sul ciclo culturale "Idee e spunti per affrontare il mondo della finanza con più consapevolezza". L'Associazione Nazionale Alpini, Gruppo ANA Campedello, in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione, ha organizzato questa rassegna, durante la quale si parlerà di come, per investire, occorre sapere quali sono i rischi dei prodotti finanziari, ma occorre conoscere i propri obiettivi per riuscire poi a trasferire quanto costruito nel tempo. L'ingresso è libero. Informazioni: madda.antonio45@libero.it.

ELENCO INCONTRI