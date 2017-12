"Il Tempo Brucia le Tappe" e live Vuoto Mentale al Bocciodromo Vicenza

Giovedì 7 dicembre alle 21 al Bocciodromo Vicenza in via Alessandro Rossi 198 Massimo Fagarazzi presenterà il suo libro "Il Tempo Brucia le Tappe", che racconta la Vicenza musicale degli anni '90 attraverso la storia delle band e dei personaggi che ne hanno fatto parte. Sarà l'occasione per celebrare assieme un'epoca d'oro ed ascoltare vicende di musica, vita urbana e vera amicizia, ripercorrendo assieme all'autore un decennio pieno di creatività e passione: l'ultima stagione underground prima dell'avvento delle nuove tecnologie. A seguire storico concerto dei Vuoto Mentale, riunitisi apposta per l'occasione.

