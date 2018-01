"Il Lupo nel Vicentino" a Preara di Montecchio Precalcino

Mercoledì 31 gennaio alle 21 al Centro Culturale di Preara a Montecchio Precalcino in via San Francesco 11 ci sarà l'incontro Il Lupo nel Vicentino per Rassegna Natura.

L'argomento di attualità sul ritorno del lupo nelle montagne della provincia berica, è motivo di prese di posizioni spesso contrastanti.e verrà affrontato da esperti con l'opportunità di approfondire le conoscenze di questa nuova e inaspettata presenza faunistica.

Ingresso libero.