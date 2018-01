"Il Leone sull'Atlantico" di Tommaso Luppi a Bassano del Grappa

Venerdì 26 gennaio alle 21 alla Fondazione Pirani Cremona di Bassano del Grappa in via Museo 23/A è in programma la presentazione del libro "Il Leone sull'Atlantico" di Tommaso Luppi, gondoliere-velista veneziano.

Insieme all'autore dialogherà Davide Livieri, editore della casa editrice El Squero. A seguire breve conferenza con intervento di Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia, organizzazione no-profit volta alla salvaguardia ambientale (in particolare degli ecosistemi marini).

Ingresso libero.

