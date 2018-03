Il dittatore allo specchio : Hitler negli audiovisivi

Secondo appuntamento di tre dedicato ai rapporti tra cinema e i grandi dittatori del Novecento.



Il prof. Denis Lotti (storico del cinema - Università degli Studi di Padova) terrà una conferenza dedicata all'immagine mediatica di Adolf Hitler.



Ciclo di conferenze a cura del prof. Simone Cuomo (Liceo Brocchi, Bassano).



L'evento segue il precedente dedicato alla figura di Benito Mussolini, la prossima dedicata a Stalin si terrà nella medesima biblioteca il 21 marzo.

Biblioteca “Tina Anselmi” di Villa Fanzago - Viale XI Febbraio - Bassano del Grappa (VI) - c/o Liceo Brocchi.