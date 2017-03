"Il Corpo che Parla…Cosa ci Dice?" al Centro Civico Ferrovieri di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

Mercoledì 22 marzo alle 20.30 al Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) si terrà l'incontro "Il Corpo che Parla…Cosa ci Dice?". Anche il corpo può mandarci dei segnali, che spesso non si riesce a riconoscere. Sarà relatrice la dottoressa Monica Marinotto. L'incontro fa parte della rassegna "Star Bene: Benessere e Psicologia" in collaborazione con l'assessorato comunale alla comunità e alle famiglie. Iscrizione obbligatoria. Informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770 - 347.1521686 - monica.marinotto@gmail.com.

ELENCO INCONTRI