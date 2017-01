"Il Caso Borgo Berga": dibattito al presidio "No Dal Molin" di Vicenza

Martedì 17 gennaio alle 20.30 è in programma il dibattito "Il Caso Borgo Berga" presso il presidio permanente "No Dal Molin" a Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio. Vicenza, città patrimonio mondiale dell'Unesco per la straordinaria ricchezza architettonica lasciata da Andrea Palladio, negli ultimi anni compare sulle cronache dei giornali locali e nazionali per l'orribile costruzione in cemento armato di Borgo Berga. Un ecomostro dietro cui si nascondono grandi interessi economici e politici. Una lunga storia fatta di mancato rispetto delle regole e delle leggi sulla tutela e protezione del territorio, di indagini giudiziarie e di attivismo dei comitati con ricorsi, iniziative e informazione. Si affronteranno tutte le problematiche dal punto di vista ambientale, urbanistico, giudiziario e politico con prestigiosi opsiti. Durante la serata interverranno: Carlo Costantini- architetto e urbanista; Paolo Crestanello - Comitato contro gli abusi edilizi e Rappresentante di Legambiente Vicenza; Daniele Ferrarin - consigliere comunale Movimento 5 Stelle; Valentina Dovigo - consigliere comunale SEL; Liliana Zaltron - consigliere comunale Movimento 5 Stelle. Coordina e modera il dibattito il giornalista Giulio Todescan. Sarà possibile cenare sotto il tendone riscaldato. Menù della serata: mosa vicentina di zucca con crostini al rosmarino, sformato di patate rosse e salsiccia in foglia di verza. Per prenotazioni: Rosanna 347.2109075 - larossa53@tiscali.it. Per informazioni: www.nodalmolin.it. Per alcune serate ingresso a sottoscrizione volontaria per sostenere le spese.

