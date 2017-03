"Il Canto delle Balene": storie di violenza domestica a Vicenza

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Come evento colaterale alla Festa della Donna, venerdì 24 marzo alle 18 presso Palazzo Cordellina a Vicenza in contra’ Riale 12 (salone al piano 2) sarà presentato il libro di Giovanna Pastega "Il Canto delle Balene" (Laura Capone Editore). Dopo i saluti di Everardo Dal Maso, presidente della Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza Everardo Dal Maso, interverranno Laura Zanichelli (presidente dell’associazione Donna chiama Donna) e Maria Zatti (coordinatrice del Centro Comunale Antiviolenza di Vicenza). L’iniziativa è a cura dell’Ufficio Pari Opportunità del comune di Vicenza. Ingresso libero. Per informazioni: pariopp@comune.vicenza.it.

IL CANTO DELLE BALENE: Un libro di racconti sulla violenza domestica, una raccolta di storie vere tratte da un'inchiesta giornalistica realizzata nel nostro paese. Seppure filtrate letterariamente le 4 storie raccolte da Giovanna Pastega, scrittrice e giornalista, ne "Il Canto delle Balene" indagano senza sconti con lucida precisione la complessità del percorso psicologico interiore vissuto da quattro donne, la cui vita è stata stravolta dalla violenza fisica e psicologica vissuta in famiglia. Così, come le balene attraversano le profondità marine nelle loro migrazioni tra mille insidie e pericoli accompagnate dal loro canto, queste donne inizieranno il loro cammino verso la rigenerazione del sé raccontando la loro storia: il loro canto sarà il filo rosso di questo lungo viaggio. Il libro di racconti "Il canto delle balene" trae spunto dall'omonima opera teatrale scritta da Giovanna Pastega nel 2012.

