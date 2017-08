Ideattività 2017/2: "English for Beginners" a Montecchio Maggiore

Al giorno d'oggi è indispensabile la conoscenza dell'inglese per svariati motivi: è la lingua universale che consente di comunicare con persone di culture diverse. E' abbastanza semplice e ciò permette di poter raggiungere buoni livelli in poco tempo; infine rende possibile la lettura di libri o la visione di serie TV in lingua originale. In questo corso verranno proposte attività volte a sviluppare tutte le destrezze linguistiche (produzione e interazione orale, comprensione scritta e auditiva) con un focus sull'aspetto comunicativo, così come sull'autonomia dei discenti.

Insegnante: Dott. Mag. Nico Balzarin

Durata: 10 incontri da 1.30 ore

Quando: i mercoledì sera dal 4 ottobre al 13 dicembre, dalle ore 20.15 alle 21.45

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per iscriversi compilare il form presente sul sito dell'InformaGiovani www.infogiomm.it oppure contattare l'InformaGiovani.

