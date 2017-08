Ideattività 2017/2: corso di lis (lingua italiana dei segni) a Montecchio Maggiore

É possibile comunicare senza usare la voce? Sì e non pensate almimo o ai gesti ma alla Lingua dei Segni Italiana (#LIS)!!! In 12 lezioni interattive per principianti impareremo a presentarci, a fare conversazioni, a raccontare semplici cose di noi, a dare informazioni utili. Conosceremo il mondo della sordità e la cultura sorda. Verrà offerto un punto di vista interessante e alternativo con cui guardare il mondo, gli altri, la diversità, la disabilità....la vita!

Insegnante: Noemi Piva

Durata: 12 incontri da 1.15 ore.

Quando: i lunedì dal 2 ottobre al 18 dicembre, dalle ore 20.45 alle 22.00

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per iscriversi compilare il form presente sul sito dell'InformaGiovani www.infogiomm.it oppure contattare l'InformaGiovani.

ELENCO CORSI