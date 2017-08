Ideattività 2017/2: corso di lingua russa in ufficio a Montecchio Maggiore

Il corso si propone di dare alcuni fondamenti per sostenere un dialogo in lingua russa in ambito lavorativo. Si apprenderà come gestire una telefonata in russo in autonomia e come accogliere ospiti stranieri. Il corso mira a far conoscere una nuova cultura e a condividere idee che possano essere utili per l'economia italiana.

Per partecipare è necessario avere una conoscenza base di lingua russa.

Durata: 4 incontri da 2.5 ore

Quando: i giovedì sera dal 21 settembre al 12 ottobre, dalle ore 19.30 alle 22.00

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per iscriversi compilare il form presente sul sito dell'InformaGiovani www.infogiomm.it oppure contattare l'InformaGiovani.

