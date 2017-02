"I Volti dell'Anziano che Racconta" alla Residenza Salvi di Vicenza

Martedì 14 febbraio alle 15 presso la Residenza Girolamo Salvi di Vicenza nella Sala Formazione in corso Padova 59. si terrà l'incontro "I Volti dell'Anziano che Racconta" con il relatore Demetrio Duccio, professore all’Università Bicocca di Milano nell'ambito della rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. L’esperienza del raccontare la vita è una delle attività principali, che vengono svolte all’interno delle residenze per anziani. Conservare la "memoria del cammino" è un’esperienza fondamentale, tanto più se comunicata alle nuove generazioni, che sono state coinvolte per questa occasione. Al termine del convegno sarà presentato un video preparato dagli alunni dell’Istituto Quadri di Vicenza, che racconterà la bellezza delle opere di proprietà dell’IPAB di Vicenza, nell’ambito del progetto "Alternanza Scuola Lavoro". Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI