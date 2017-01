"I nuovi parassiti che minacciano le nostre piante" a Montecchio Maggiore

Giovedì 23 febbraio alle 20.30 presso la Sala Civica della Corte delle Filande a Montecchio Maggiore si terrà l'incontro "I nuovi parassiti che minacciano le nostre piante" a cura del perito agrario Sergio Carraro del Servizio Fitopatologico Provinciale per il ciclo di appuntamenti con la rassegna culturale "Naturabilmente 2017". Verranno illustrate i nuovi parassiti delle piante da giardino o da orto, passando dai classici acari, afidi, lepidotteri, cocciniglie, pernospore, farfalle cavolaie, pulci di terra o altiche. Sarà una panoramica generale per imparare a riconoscere i parassiti, che infestano le piante nei vari periodi dell'anno, prevenendo il loro sviluppo o rimuovendo le uova. Per evitare di ricorrere a insetticidi e pesticidi, si richiede soprattutto la prevenzione a partire dalla conoscenza primaria di questi insetti. Nel corso di questa serata verrà presentato anche il concorso "Balcone Fiorito" da parte della Pro Loco Alte – Montecchio. L'evento è a cura dell'assessorato al verde pubblico e alla cultura del comune di Montecchio Maggiore, della biblioteca civica e del Sistema Museale Agno Chiampo in collaborazione con la sezione montecchiana del CAI, il Gruppo Ecomicologico, la Pro Loco e il Gruppo Trodi Mario Pellizzari. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI