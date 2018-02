I° Livello PsicoAlimentazione • dott.ssa Marilù Mengoni

[ Associazione Culturale Vidyanam è felice di proporre I LIVELLO PSICOALIMENTAZIONE con Dott.ssa MARILU' MENGONI ]



Psicologia ed alimentazione naturale si integrano per una salute a 360˚ che tocca il corpo e lo spirito.



La Psicoalimentazione® è il metodo ideato dalla Dott.ssa Marilù Mengoni che considera l’individuo in tutte le sue parti fisiche, intellettive e spirituali. Il percorso permette di realizzare il benessere fisico ed emozionale partendo dalla propria consapevolezza e dalla conoscenza dei principi nutritivi.



Il corso è suddiviso in due livelli e potrai partecipare ad una delle due giornate, o ad entrambi, a tua scelta:

* I LIVELLO Sabato 24.02

* II LIVELLO Domenica 25.02



///// I LIVELLO \\\\\

Il primo livello sarà utile per imparare le regole di una sana alimentazione che ti porteranno in maniera naturale verso una nuova consapevolezza alimentare.



>>> IL PROGRAMMA DEL PRIMO LIVELLO

* Le basi dei principali nutrienti;

* l’alchimia tra legumi e cereali

* La crema Budwig e gli acidi grassi polinsaturi;

* Le giuste combinazioni alimentari;

* Pratica EFT (Emotional Freedom Techniques) per liberarsi dalle dipendenze alimentari;

* undici passi verso una sana ed equilibrata alimentazione

* A partire dal primo giorno del mese successivo di partecipazione al corso, riceverai per 1 mese n.13 email dalla dott.ssa Marilù Mengoni che ti accompagneranno nella fase di cambiamento, con approfondimenti e feedback.



>>> MAGGIORI DETTAGLI

* Sab. 24 febbraio 2018 / dalle ore 9:30 alle ore 17:30;

* presso QUI ED ORA Via Monte Novegno 4, Vicenza;

* Per i Soci di Associazione Culturale Vidyanam / iscrizione annuale € 10,00;

* Contributo a persona € 65 – ridotto ad € 52 per iscrizioni entro il 15/02/2018

* IMPORTANTE Nessuno/a deve sentirsi escluso/a per difficolta'

economiche. Il nostro obiettivo e' la diffusione di queste tematiche per cui, se vorresti partecipare ma il contributo richiesto può rappresentare un ostacolo, scrivici. Troveremo senz'altro il giusto equilibrio :)

* Pranzo e merenda compresi con il corso;

* Al termine della giornata verrà rilasciato dalla dott.ssa Marilù Mengoni l’Attestato di Partecipazione al corso



>>> CONTATTI E PRENOTAZIONI

Potrai partecipare ad una delle due giornate, o ad entrambi, utilizzando i seguenti riferimenti

* Compilando il modulo on-line

* oppure scrivendo a luca@vidyanam.com

* oppure telefonando al numero 349 3296483 (attivo dalle ore 13 alle ore 14:30 e dalle 19:00 alle 20:00)



>>> DOTT.SSA MARILU MENGONI

Biologa Nutrizionista, Psicologa, Docente e formatrice, intervistata Food Relovution.



Evviva la ReLOVution :D



