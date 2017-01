"I Grand Tour nel Mondo Antico" a Palazzo Chiericati

Domenica 19 marzo alle 17.30 è in programma l'incontro "I Grand Tour nel Mondo Antico" con i relatori Daniela Caracciolo e Valentina Traverso nel Salone d'Onore di Palazzo Chiericati a Vicenza in piazza Matteotti 37 per il terzo appuntamento del ciclo di conferenze "Luci sul Quotidiano nel Mondo Antico" (vedi programma) a cura del Gruppo Archeologico C.R.T. Centro Ricerche Territorio in collaborazione con l’assessorato alla crescita del comune di Vicenza. Verranno illustrati alcuni aspetti meno conosciuti dell’antichità con particolare riferimento al mondo greco e romano. Sarà approfondito in particolare l'argomento dei "grand tour", riferiti al viaggio e legati al piacere della conoscenza di altri mondi e di altre realtà . Ingresso libero e fino ad esaurimento posti. Per informazioni: Gruppo Archeologico tel/fax 0444.321851 - presti.grazia@fastwebnet.it - Palazzo Chiericati 0444.222811 - museocivico@comune.vicenza.it.

ELENCO INCONTRI