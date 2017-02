"I Fogli del Capitano Michel": pagine inedite sulla Grande Guerra a Marostica

Venerdì 19 maggio alle 20.30 ci sarà la presentazione del libro "I Fogli del Capitano Michel" (Edizioni Einaudi) di Caludio Rigon in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini della sezione di Marostica per la rassegna culturale "Quattro Passi nella Storia" presso la Chiesetta San Marco di Marostica in via San Marco 7. Dopo tanti testi, migliaia di inquadrature, angolazioni, argomentazioni sulla Grande Guerra, in un angolo dimenticato della storia compaiono 257 messaggi, scritti tra il 24 giugno e il 29 luglio del 1916 dal capitano Michel, un solo mese, ma in realtà, senza tempo. La Strafexpedition aveva appena esaurito la sua spinta con il vano il tentativo di aggirare il fronte dell’Isonzo. Sull’altipiano un esercito improvvisato e male equipaggiato tentava una controffensiva, ma era l’inizio di una delle più inutili carneficine della prima guerra mondiale. L’autore percorre le montagne della battaglia guidato da quei messaggi alla ricerca della mulattiera, della trincea sistemata sotto al dirupo. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura di Marostica. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI