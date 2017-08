Scuola di danza e musica indiana.



Hanuman, è una delle figure determinanti del Ramayana, poema epico indiano. Questa affascinante divinità dall’aspetto di scimmia, è figlio spirituale del vento e allievo del sole e personifica la saggezza, la devozione e l’impegno, caratteristiche fondamentali per far nascere una spcuola d’arte dove studiare la Musica e la Danza.



Hanuman, la Scuola di Musica e Danza Indiana ha il ruolo di unire la cultura musicale occidentale europea a quella indiana per così offrire agli allievi una nuova prospettiva estetica dove lo studio - non solo della nota, ma anche del suono - porterà ad una nuova forma di pensiero, una nuova dimensione percettiva ed emozionale.

Il Centro Artistico Musicale Apolloni con il coordinamento di Alan Bedin vuole aprire un nuovo orizzonte musicale dove poter sviluppare attraverso l’arte antica una nuova scienza. Questa esperienza artistica è rivolta a tutti coloro che vogliono conoscere la danza e la musica in modo nuovo, con o senza una preparazione precedente.

Un percorso interiore da affiancare alla propria vita:



1. Il musicista accademico occidentale che vuole studiare uno strumento o conoscere la tradizione e la teoria della musica indiana (ritmo, intonazione, forma).

2. I musicisti che suonano già strumenti tradizionali, cantanti o ballerini che vogliono perfezionarsi.

3. Persone curiose che per contingenze di vita o questioni di lavoro non hanno ancora potuto dedicare un po’ di tempo a se stessi e allo studio di una disciplina.



Il CUCA Centro Urbano Cultura Artistica di Sovizzo (VI) grazie ai suoi spazi e caratteristiche può offrire location ideali per lezioni individuali e collettive insieme a maestri preparati dove poter iniziare o affinare la propria conoscenza e preparazione sulle seguenti discipline:



CANTO INDIANO - BANSURI - SITAR - TABLA - DANZA KATHAK



Ogni corso sarà seguito individualmente da un Maestro con appuntamenti settimanali, momenti d’incontro per lezioni collettive per condividere musica d’insieme e lezioni, laboratori di altre materie funzionali alla propria disciplina.



Una soluzione di studio che garantisce molta pratica ed un rapporto continuo con il proprio insegnante. Durante il corso annuale - inclusi nel programma - ci saranno incontri con specialisti e Senior per garantire un’adeguata preparazione e il giusto punto di vista sulla dimensione del pensare musicale indiano: tecnica e teoria, guida all’ascolto, concetto estetico.



Non esitate a contattarci in caso di ulteriori informazioni o richieste relative alla scuola e all'iscrizione



hanuman@centroapolloni.com



+39 348 7335506