"Green Economy e Valore di Mercato" a Schio

Il tema "Green Economy e Valore di Mercato" sarà approfondito venerdì 27 gennaio dalle 17.30 alle 19 presso il Megahub di Schio in via Paraiso 60 per il primo incontro inaugurale della nuova community "Upcycle Business" (vedi programma). Si parlerà di quali sono le opportunità economiche-sociali generate da processi di "upcycling" e quali sono i materiali e le modalità legali utilizzabili. Un esempio di come sia possibile creare un business di valore e sostenibile è "Perpetua la Matita", una produzione dell'azienda vicentina Alisea, un oggetto composto di grafite riciclata. Altre realtà che presenteranno la propria storia sono Arbos, AVA - Alto Vicentino Ambiente, Cooperativa Sociale Insieme, Eso Recycling. Il "case history" a confronto con gli aspetti legali del riuso verranno introdotto dai saluti di benvenuto di Megahub, Confartigianato e AVA – Alto Vicentino Ambiente (partner nella promozione del progetto) e inizio tavola rotonda con la presenza di:

• Federica Collato di "Reverse", impresa sociale di Verona che si occupa di Ecodesign: le opportunità della green economy

• Sergio Parolin di "Arbos", prodotti in carta riciclata: esperienza e casi studio

• Susanna Martucci di "Alisea", azienda che progetta il recupero e il riciclo degli scarti aziendali

• Stefano Bonotto di "Eso Recycling", raccolta e riciclaggio di plastica, rifiuti speciali, elettrici ed informatici: le procedure legali per il riuso dei materiali

• Alberto Pozza e Marina Fornasier di "Cooperativa Insieme" raccontano PRISCA (Progetto pilota di riutilizzo su scala a partire dal flusso dei rifiuti solidi urbani): una sperimentazione co-finanziata dalla Comunità Europea di un modello di Centro di Riuso in grado di diminuire significativamente il quantitativo di beni riusabili ad oggi smaltiti in discarica

La partecipazione agli incontri è gratuita, previa iscrizione al seguente link: www.megahub.it/upcycle-business

ELENCO INCONTRI