"Giù la maschera!": Felice Maniero tra misteri e verità

Chi era e chi è Felice Maniero? Ne parleranno, sabato 14 aprile alle 17 a Bassano, Monica Zornetta, Enzo Bordin, Marco Milioni, Alessandro Ambrosini. Modera Diego Neri.



"Faccia d'angelo" è tornato sulle prime pagine e lo fa con un'intervista esclusiva in cui racconta, ancora una volta la sua verità. Ma chi era e chi è il cittadino Felice Maniero – alias Luca Mori - che da decenni riempie le pagine di cronaca veneta e nazionale?

Le sue fughe tentate e messe in atto in Veneto nei primi anni ’90, sono state tutta “farina del suo sacco” o hanno avuto complicità mai emerse? I servizi televisivi di Report hanno realmente compromesso - come sostiene l’ex capo della Mala - il suo valore imprenditoriale e , hanno veramente svelato il suo nuovo nome mettendolo in pericolo di vita?



A cercare di dare una risposta a queste e ad altre domande, moderati dal giornalista del Giornale di Vicenza Diego Neri, ci saranno Monica Zornetta (giornalista e autrice del libro “La resa. Ascesa, declino e “pentimento” di Felice Maniero”), Enzo Bordin (ex giornalista del Mattino di Padova e autore di “Delitti e misteri veneti”), Marco Milioni (giornalista), Alessandro Ambrosini (direttore di Notte Criminale e organizzatore del convegno).



L'appuntamento è per il 14 aprile, alle 17 presso la sala Bellavitis in via Beata Giovanna 65 a Bassano del Grappa, con documenti ufficiali, ma poco noti, e notizie esclusive per illuminare con la realtà dei fatti il buio (connivente?) che si è creato attorno alla storia di un mafioso che anni fa decise di collaborare con la giustizia e che è diventato un personaggio da fiction.