Giorno del Ricordo: "Le Riscoperte delle Foibe" a Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DEL GIORNO DEL RICORDO A VICENZA E PROVINCIA

In occasione del "Giorno del Ricordo", venerdì 10 febbraio alle 17.30 si terrà a Bassano del Grappa l'incontro "Le Riscoperte delle Foibe" presso la Biblioteca Civica in Galleria Ragazzi del '99 per il ciclo di appuntamenti con "Venerdì Storia". Interverrà Guido Franzinetti (Università del Piemonte Orientale). Ingresso libero. Info: 0424.519920 - 0424.519928 - biblioteca@comune.bassano.vi.it.

ELENCO INCONTRI