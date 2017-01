Giornata della Memoria: "Vite In Fuga" a Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Giornata della Memoria", venerdì 27 gennaio alle 17.30 è in programma l'incontro "Vite In Fuga" alla Biblioteca Civica di Bassano del Grappa in Galleria Ragazzi del '99 per il ciclo di incontri "Venerdì Storia" in collaborazione con le associazioni A.N.P.I., A.V.L., 26 Settembre e Gruppo 8 marzo Onlus. Ci sarà l'intervento intervento del professor Antonio Spinelli, che presenterà il suo libro "Vite in Fuga: Gli ebrei di Fort Ontario tra il silenzio degli alleati e la persecuzione nazifascista (Cierre Edizioni-Istrevi) sulla storia degli ebrei vicentini in fuga dal nazifascismo. La rassegna culturale bassanese "Venerdì Storia" condurrà il pubblico attraverso gli angoli nascosti della storia con i racconti invisibili alle cronache (le donne risorgimentali, la resistenza armata dei Vicentini) e gli sguardi inediti dei più importanti studiosi sul tema. Per maggiori informazioni sul ciclo di incontri: www.museibassano.it/Biblioteca-ed-Archivio.Per maggiori informazioni sull'autore e sul suo lavoro: www.dalrifugioallinganno.it. Ingresso libero.

