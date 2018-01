"Giorgione: la Primavera dell'Arte Veneta" a Sandrigo

"Giorgione. La primavera della pittura veneta" a cura di Francesca Rizzo, storica dell'arte.

Una coinvolgente serata dedicata al grande Giorgione di Castelfranco.

L'appuntamento vuole fornire gli strumenti adeguati per contestualizzare l'attività dell'artista e quindi visitare con piacere la mostra in atto a Castelfranco Veneto (Le Trame di Giorgione – Capolavori della storia dell’arte e del tessuto riuniti in Casa Giorgione. Aperta fino al 4 Marzo 2018, Museo Casa Giorgione e altre sedi).



“Egli appare piuttosto come un mito che come un uomo. Nessun destino di poeta è comparabile al suo, in terra. Tutto, o quasi di lui s’ignora, e taluno giunge a negare la sua esistenza." Così scriveva Gabriele D’Annunzio riferendosi a Giorgione. L'artista nasce a Castelfranco tra il 1477 e il 1478, per cui realizzerà due opere importanti, il Fregio di Casa Marta, ora Museo Casa Giorgione, e la Pala presente in Duomo. Arriva a Venezia verso il 1503 e si appoggia alla bottega di Vincenzo Catena, dal quale apprende la tecnica di Giovanni Bellini, mentre attraverso un gruppo di pittori lombardi presenti in laguna, conosce l'insegnamento di Leonardo da Vinci. Nella capitale ha anche modo di conoscere la pittura di Hieronymus Bosch e quella di Albrecht Dürer.



La serata si svolgerà alle 20,30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica Pittarini di Sandrigo.

L'ingresso è libero.

