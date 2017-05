Gianpaolo e Gloria Guida a Lonigo: "DaVinCiclone: Il Segreto di Leonangelo"

Domenica 14 maggio alle 18.30 il festival di letteratura e di arti varie "Caratteri Mobili" (12-15 maggio) ospiterà la scrittore Gianpaolo Guida per la presentazione del suo ultimo libro "DaVinCiClone: Il Segreto di Leonangelo" con una storia emoziante e di grande inventiva attraverso le bellezze e le emozioni di Roma. Per l'occasiona sarà presente anche sua sorella, l'attrice Gloria Guida. Partecipazione gratuita.

La giornata conclusiva della manifestazione prevede anche altri appuntamenti interessanti: alle 10.30 in piazza Garibaldi lo spettacolo "La Principessa Piccolina" per bambini dai 5 ai 9 anni con l'attore Pino Costalunga; alle 15.30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi il workshop di recitazione con Giulio Vanzan per ragazzi dai 10 ai 15 anni; alle 16 in piazza Garibaldi Don Antonio Mazzi per la presentazione del suo libro "Spinocchio"; alle 17 la senatrice e biologa Elena Cattaneo illustrerà il suo libro "Ogni Giorno tra Scienza e Politica". Alle 19.30 in piazza Garibaldi chiusura del festival "Caratteri Mobili" con buffet e brindisi offerto dalle cantine sponsor dell'evento.

DAVINCICLONE: IL SEGRETO DI LEONANGELO (Scripta Maneant - 2015): Nella Roma della seconda metà del Cinquecento, i genii di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, si uniscono nell'attuazione e nella custodia della più grande scoperta che l'Umanità abbia mai sperimentato. Il segreto, per secoli gelosamente serbato da una Roma risplendente nella sua bellezza quanto irrimediabilmente coinvolta nei suoi mille intrighi, viene in qualche modo messo nelle mani di Angelo Vallesi, brillante chirurgo, suo malgrado coinvolto in una storia dalla quale non può e non vuole più liberarsi. Attraverso innumerevoli colpi di scena, che attanagliano il lettore dalla prima all'ultima pagina, sullo sfondo dell'Urbe protagonista assoluta, egli riuscirà infine a sciogliere quell'enigma, che rischia di mettere a repentaglio l'integrità stessa della Chiesa Cattolica e di una delle città più belle del mondo (tratto da www.hoepli.it).

ELENCO CONCERTI

Gallery