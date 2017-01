"Genitori a Scuola" a Valli del Pasubio e Torrebelvicino

Dal 24 gennaio al 7 marzo l’Istituto Comprensivo "Monte Pasubio" di Valli del Pasubio e Torrebelvicino ospiterà quattro incontri dal titolo "Genitori a Scuola" per aiutare i propri figli. Quattro momenti a contatto con degli esperti, che parleranno ai genitori degli studenti degli alunni di scuole materne, elementari e medie sul come relazionarsi con i propri figli su temi di grande attualità come le nuove tecnologie, lo sport, il bullismo e la vaccinazione. Gli incontri si terranno sempre alle 20.15 circa tra le sale consiliari di Valli del Pasubio e Torrebelvicino. I quattro appuntamenti sono organizzati congiuntamente dalle amministrazioni comunali di Valli del Pasubio e Torrebelvicino, grazie alla collaborazione dell’Istituto Monte Pasubio. Ingresso libero. "E’ l’ottavo anno che proponiamo questo ciclo di incontri - ha dtto il consigliere delegato all’istruzione Manuela Storti - ci teniamo molto perché la proposta è valida e ha trovato grande riscontro negli anni. Una serie di appuntamenti utili ai genitori per crescere sotto il profilo della gestione del rapporto genitori-figli sulle problematiche legate al periodo pre-adolescenziale".

Il programma degli incontri:

Martedì 24 gennaio - 20.15 - Sala Consiliare di Torrebelcino: Incontro "Non Cadere nella Rete" con il dottor Luca Fabrello sui giovani e le tecnologie

Martedì 7 febbraio - 20.15 - Sala Consiliare di Torrebelvicino: Incontro "Lo Sport come Prevenzione al Disagio Giovanile" con l'arbitro internazionale di calcio Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio

Martedì 21 febbraio - ore 20.15 - Sala consiliare di Valli del Pasubio: Incontro con laboratorio pratico sulla tematica del bullismo con il dottor Marco Matteazzi

Martedì 7 marzo - ore 20.15 - Sala Consiliare di Valli del Pasubio: Incontro "Vaccinazioni al Papilloma Virus" con il dottor Roberto Sposetti

